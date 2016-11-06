Atatürk Havalimanı şüphelisinin evinde polis araması

Atatürk Havalimanı'nda dur ihtarına uymayarak paniğe yol açan şüphelilerden birinin evinde polis arama yaptı. Atatürk Havalimanı'nda motosikletli 2 şahsın polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmasıyla alanda yoğun hareketlilik yaşanmıştı. Kısa sürede yakalanan 2 zanlı Havalimanı karakolunda sorguya alınmıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birini ilk ifadesinin ardından karakoldan çıkartarak adresine götürdü. Polis, şahsın nezaretinde Başakşehir, Şahintepe Mahallesi’nde bulunan adresinde yaklaşık 1 saat incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yeninden havalimanı karakoluna getirilen şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Atatürk Havalimanı'ndaki kontrollerde terör suçundan araması olan bir kişi gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı’nda yaşanan hareketlilik sırasında yapılan kontrollerde terör suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgisi olmadığı belirlenen şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Atatürk Havalimanı'nda dur ihtarına uymayan iki şahsın açtığı hareketlilik sırasında polis ekipleri alanda adeta kuş uçurtmamıştı. Yapılan kontroller sırasında olayla terör suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla herhangi bir bağlantısı olmayan şüpheli şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli motosiklet üzerinde kontrollü patlatma

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan hareketlilik sırasında polis ekipleri alanda kuş uçurtmadı. Özel Harekat polisleri alanda önlem alırken bomba imha ekipleri şüphelilerin terk ettikleri motosiklet üzerinde patlayıcı ihtimaline karşılık fünye ile kontrolü patlatma gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'nda 2 şahsın polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmasıyla alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaçan şahısların yakalanması için yaşandığı kovalamaca sırasında Özel Hareket ve Çevik Kuvvet polislerinin de dahil olduğu emniyet güçleri çevrede adeta kuş uçurtmadı.Bomba imha uzmanlarının şüpheli şahısların bıraktıkları motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Ekipler motosiklet üzerinde patlayıcı madde olma ihtimaline karşı, fünye ile kontrollü bir şekilde patlama gerçekleştirdi.Yapılan incelemelerin ardından motosiklette herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Olayın kontrol altına alınmasıyla birlikte Havalimanı'na giriş ve çıkışlar normale döndü

Dur ihtarına uymayan iki şahıs Havalimanı otoparkında yakalandı

Atatürk Havalimanı'ndan hareketli anların yaşanmasına yol açan iki şahıs yakalandı. Alkollü oldukları belirlenen iki şahsın hırsızlıktan sabıkalı oldukları öğrenildi. Atatürk Havalimanı’nda dur ihtarına uymayan iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Motosikletlerini bırakarak havalimanı otoparkına kaçan iki şüpheli burada kıskıvrak yakalandı. Alkollü oldukları belirlenen şahısların hırsızlıktan sabıkaları oldukları öğrenildi. Şahıslar üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken olayın herhangi bir terör bağlantısı olmadığı belirlendi.

Atatürk Havalimanı trafiğe kapanınca vatandaşlar bavullarıyla yürüdü

Atatürk Havalimanından şüpheli iki şahsın yol açtığı hareketlilik yolcuları etkilerdi. Havalimanı araç girişine kapanınca uçaklarına yetişmek isteyen vatandaşlar bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı’nda dur ihtarına uymayan iki motosikletli şahıs hareketli dakikalara yol açtı. Polisin şahısları kovalaması sırasında havalimanı araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yaşanan hareketlilik sırasında havalimanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bu sırada uçaklarına yetişmek isteyen yolcuların araçlarından inerek bavullarıyla yürüdükleri görüldü. Bir görgü tanığı yaşanan hareketli anları “Polisin dur kaçma dediğini duyduk. Ardından silah sesi duyduk” diye anlattı.

Atatürk Havalimanında hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı girişinde dur ihtarına uymayan motosikletli iki şahıs hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. Polis havaya ateş açarken kaçan şahıslar Havalimanı otoparkında kıskıvrak yakalandı. Olay, 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’nın ana giriş kapısının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havalimanı girişinde uygulama yapan polis ekipleri plakasız bir motosikleti görünce şüphelenerek durdurmak istedi. Motosiklette bulunan Mecnun Koca ve Suriye uyruklu Muhammed Hoca Ali kaçmaya başladı. Polis ekipleri Şüpheli şahısların kaçması üzerine havaya ateş açtı. İç Hatlar giriş katında motosikletleriyle yönelmeye çalışan şüpheli şahıslar kaçamayacağını anlayınca, motosikleti bırakarak otoparka doğru yöneldi. Yapılan kısa kovalamaca sonrasında şüpheliler polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelerek motosiklet üzerinde incelemelerde bulunan bomba imha ekipleri tarafından fünye ile kontrollü patlama yapıldı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte kısar süre sonra Havalimanı giriş çıkışları tekrar normale döndü. Öte yandan Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontroller sırasında olayla bağlantısı olmayan ancak, terör suçundan aranan başka bir şahsı daha kontroller sırasında gözaltına aldı.

Ferhat Yasak - Mehmet Başa - Oğuzcan Yazar - Tuncer Cengiz - Volkan Kayalar