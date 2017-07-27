Diğer
Kategoriler

Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara yağmur engeli

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı’ndaki uçuşları da olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.

Atatürk Havalimanında uçuşlara yağmur engeli

27 Temmuz 2017 19:17

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı.

Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, yağmur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!