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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik polisinin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği uyuşturucu operasyonu, güvenlik kameralarına yansıdı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin, zanlının bagajından çıkan terliklerin alt kısmına gizlendiği görüldü.

Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu

11 Şubat 2017 14:03
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda Letonya uyruklu 29 yaşındaki P.R isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıyı bir odaya götüren ekipler, bagajında ve üzerinde arama yaptı.

Uyuşturucunun gizlendiği yöntem, polisi de hayrete düşürdü. Zanlının bagajını açan ekipler, ajandaların kaplarına ve terliklerin alt lastiklerine zulalanmış paketleri ele geçirdi. Yapılan aramalarda 14 paket halinde toplam 3 kilo 242 gram kokain bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay Saday 


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