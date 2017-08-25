Diğer
Kategoriler

'Ateş Kuşları' Gürcistan'da

Türk Hava Kurumu'nun 'Ateş Kuşları', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Gürcistan'daki orman yangınına müdahale etti.

Ateş Kuşları Gürcistanda

25 Ağustos 2017 11:38

Gürcistan'da çıkan orman yangınına Türkiye'den yardım eli gecikmedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Türk Hava Kurumunun TC-TKV tescil işaretine sahip CL-215 tipi amfibik yangın söndürme uçağı 4 pilot ve 6 teknisyen ile Gürcistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Gürcistan'a gönderilen uçak, Tiflis’teki orman yangınına müdahale etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, ülkesindeki orman yangını konusunda yardımlarına gelen ülkelere teşekkür etti. Margvelashvili, "Doğal felaketin üstesinden gelmemize yardım eden Azerbaycan’a ve Türkiye’ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu daha önce de dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının söndürülmesine destek olarak 'Ateş Kuşları'nı göndermişti.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç