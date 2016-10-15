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Ateşle oynayan çocuklar 4 aracı yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ateş oynayan çocuklar park halindeki 4 aracın yanmasına neden oldu.

Ateşle oynayan çocuklar 4 aracı yaktı

15 Ekim 2016 17:44
Ateşle oynayan çocuklar 4 aracı yaktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi, 72061 Sokak'ta oynayan çocuklar, park halinde bulunan biri plakasız diğerleri 01 GF 149, 01 HY 950 ve 43 UY 938 plakalı otomobillerin yanında ateş yaktı. Hurda otomobilden sıçrayan kıvılcımlar diğer araçlara da sıçradı.

Park halindeki araçları alevlerin sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan 4 aracı da kısa sürede söndürdü. Araçlardan 01 GF 149, 01 HY 950 ve plakasız otomobil kullanılamaz hale gelirken, 43 UY 938 plakalı araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Araç sahiplerinden Hasan Güven, “Olayla ilgili bilgim yok. Sadece ateş yaktıklarını biliyorum. Geldiğimde aracı itfaiye söndürüyordu zaten. Söyleyecek bir şey yok” dedi.
Yanan aracı için üzgün olduğunu belirten Hasan Güven, “Arabayı buraya park ettik. Geldik ki itfaiye söndürmüş. Çocukların yaptığını söylüyor vatandaşlar. Şuanda yapabileceğimiz bir şey yok. 1-2 saat önce bırakmıştık buraya geldiğimizde yanmıştı araç zaten” diye konuştu.
Polis, araçların yanmasına neden oldukları ileri sürülen çocukların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

Etiketler: araç, yakma


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