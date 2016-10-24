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Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu geniş özet gol izle)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu geniş özet gol izle)
Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçından kareler - Foto Galeri

24 Ekim 2016 22:03

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Barry Douglas’ın doğrudan kaleye gönderdiği şutta Volkan Demirel topu güçlükle uzaklaştırdı.

24. dakikada Abdülkerim’in ceza sahası içinde Jeremain Lens’i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Emenike meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

36. dakikada Lens’le girdiği ver kaç sonrası sağ çaprazda topla buluşan Emenike’nin sert vuruşunda top dışarı gitti.

51. dakikada topla bitlikte ilerleyen Emenike’nin ceza sahası gerisi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Persie’nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu karşılayan Van Persie’nin kafa vuruşunda top bu sefer kaleci Serkan’dan döndü. Topu tekrar kafa ile karşılayan Persie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

66. dakikada Jens Jonsson’un uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali’nin vuruşun meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

68. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Van Persie’nin sert vuruşunda top az farka dışarı gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Cem Satman xx, Asım Yusuf Öz xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx (Bajic dk. 46 xx), Abdülkerim Bardakçı x, Skubic xx, Barry Douglas x, Volkan Fındıklı xx, Hadziahmetovic xx, Jens Jonsson xx, Halil İbrahim x (Milosevic dk. 46 x), Ömer Ali xx, Rangelov xx (Alban Meha dk. 76 xx)

Yedekler: Kaya Tarakçı, Selim Ay, Ali Dere, Marc Kibong Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Volkan xx, Skrtel xxx, Simon Kjaer xx, Şener xx, Hasan Ali xx, İsmail Köybaşı xx (Alper dk. 79 x), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Van Persie xx (Neustadter dk. 82 xx), Jeremain Lens xxx (Moussa Sow dk. 63 x), Emenike xxx

Yedekler: Fabiano Ribeiro, Chahechouhe, Volkan Şen, Salih

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Emenike (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef De Souza, Emenike (Fenerbahçe)

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