UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor, Braga ile karşılaştı - Foto Galeri

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Wilson Eduardo'nun serbest vuruşunda kaleci Serkan topu yumrukları ile uzaklaştırdı.

36. dakikada Ali Turan'ın havadan uzun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Barry Douglas'ın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kaleci Matheus’da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada konuk takımın atağında sol taraftan Balano’nun arka direğe gönderdiği pasta altıpasın içinde topla buluşan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada sol kanattan Meha tarafından kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Ali Çamdalı’nın kafasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Santos son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi. Vukcevic’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

90. dakikada Meha'nın kaleye uzak mesafeden sert şutunda kaleci Matheus topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Aliyar Aghayev xx, Rza Mammadov xx, Zeynal Zeynalov xx

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Volkan Fındıklı xx, Barry Douglas xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx (Meha dk. 46 x), Ali Çamdalı xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx, Hadziahmetovic xx (Halil İbrahim dk. 82 x), Jagos Vukovic xx, Nejc Skubic xx

Yedekler: Kaya, Jonsson, Ali Dere, Abdülkerim, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Braga: Matheus x, Valezquez x, Rosic x, Eduardo x (Horta dk. 67 x), Ahmet Hassan xx (Stoilijkovic dk. 75 x), Balano x, Pedro Santos x, Alan x (Rul Fonte dk. 75 x), Vukcevic x, Mauro x, Golano x

Yedekler: Marafona, Bakic, Djavan, Jorge

Teknik Direktör: Jose Peseiro

Gol: Milosevic (dk. 9) (Atiker Konyaspor), Ahmed Hassan (dk. 55) (Braga)

Sarı kartlar: Meha, Ali Turan (Atiker Konyaspor), Rul Fonte (Braga)

Selman Ayas - Mustafa Beşer

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