Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile bu akşam karşı karşıya geliyor.

İki takım Süper Lig'de 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Atiker Konyaspor üç galibiyet alabildi. Ancak bu üç galibiyetin ikisi, son üç Süper Lig sezonunda geldi. Atiker Konyaspor Süper Lig'de Fenerbahçe ile evinde oynadığı son üç maçta yenilmedi. İki takımın Konya'da oynadığı 15 maçın 13'ünde her iki takım da gol buldu. Atiker Konyaspor Süper Lig'de evinde 18 maçtır yenilmiyor.

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçının yardımcı hakemi değişti

Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın yardımcı hakemlerinden olan Ekrem Kan'ın sakatlığından dolayı yerine Cem Satman atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 8. haftasında 24.10.2016 günü saat 20.00'de oynanacak olan Atiker Konyaspor - Fenerbahçe A.Ş. karşılaşmasının yardımcı hakemi değiştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın yardımcı hakemi Ekrem Kan'ın kasığındaki sakatlık nedeniyle Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak FIFA Yardımcı Hakemi M. Cem Satman'ı atadı."

Sakatlarla ilgili açıklama

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Gregory Van der Wiel, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Uygar Mert Zeybek ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler üst üste gelen sakatlıklarla zor günler geçirirken, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’dan sakatlarla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Van der Wiel’in kronik aşil tendiniti vardı. Onun için zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir şekilde devam ediyor. O nedenle bu aralar biraz arttığı için, onun tedavilerini artırıp salonda kuvvetlendirme programlarına aldık ki daha sıkıntılı bir durum yaşamayalım. Şimdi iyi sonuç verdi. Maçtan sonra yavaş yavaş takımla birlikte olacaktır, kademeli bir şekilde. Onda bir sıkıntı kalmadı diyebiliriz şu an için.

Ozan, Milli takımda sakatlanmıştı, tedavisi devam ediyor. O da iyi durumda. Tedaviler, kuvvetlendirmelerle devam ediyoruz ama bir miktar daha zamana ihtiyacımız var onun için. Çünkü ciddi bir yaralanma geçirdi milli takımda.

Fernandao’nun yavaş yavaş saha egzersizlerine başladık. Onun da tahmin ediyorum önümüzdeki hafta sonuna doğru yavaş yavaş takıma verme değil ama kademeli bir şekilde sokup önümüzdeki haftadan itibaren takımda olacağını söyleyebilirim. Uzun süren sakatlıktan çıkınca bir anda takıma sokmak çok mümkün olmuyor. Onun için kademeli, kademeli sokup, onun ihtiyacı olan diğer egzersiz ve tedavileri yapıp adaptasyonu sağlayarak arkasından takıma vermek daha faydalı oluyor.

Uygar’ı ön çapraz bağları kopmuştu. Bu uzun sürüyor. 6 ay, 10 ay, 1 seneye kadar uzayabilen rehabilitasyon safhası oluyor. Onun da durumu gayet iyi. Şu anda rehabilitasyonunu yapıyoruz, Kuvvetlendirmelerini, denge egzersizlerini, koşu çalışmalarını yapıyoruz, oraya kadar geldik, olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda”



Peki Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangı kanalda yayınlanacak?

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın günü: 24 Ekim Pazartesi

Maçın saati: 20:00

Stadyum: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Canlı Yayın: Lig TV