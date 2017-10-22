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Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

22 Ekim 2017 23:52

Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü toplandığını kaydeden Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak" dedi.

Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayarak yeni sezon öncesi Süper Kupayı alan yeşil-beyazlı takım ligde 7 puanla 17. sırada yer alıyor. 

H.İbrahim Parlak

 

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