Atiker Konyaspor’da Sergen Yalçın dönemi

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleşen imza törenine Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz katıldı.

Son 2-3 haftadır takımda düşüş olduğunu söyleyen Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, “Sezonun geneline baktığımızda takımımızla iyi oyunlar oynadık. Ama istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun sonucunda tabii geldiğimiz nokta itibariyle hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bu noktada kendisine inandığımız, güvendiğimiz, Sergen hocamıza şuanda her konuda anlaşmış bulunuyoruz. Takımımızı kendisine emanet edeceğiz. Ben inanıyorum ki son iki hafta hariç diğer oyunları biz sahaya yansıtabilirsek hocamızda burada mutlaka takım içerisinde ufak tefek dokunuşları olacaktır, vereceği çok şeyler vardır, katacağı çok değerler vardır. Bununla beraber son 10 haftada istediğimiz sonuçları alıp mutlaka kalacağız. Bu şehir birlik beraberlik olduktan sonra, takımına güvendikten sonra, hocasına güvendikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Şu andan itibaren tek şeyimiz birlik beraberlikten geçiyor. Bu takıma güvenelim arkadaşlar, hocamıza güvenelim, mutlaka sonuç gelecektir. Ben hakikaten Sergen hocamız yapmış olduğu işlerle bugüne kadar kendisini kanıtlamıştır, onun tanıtıma ihtiyacı yoktur. Böylesine değerli bir hocayı Konya’mızda görmekten dolayı mutluyuz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar hoş geldiniz hocam” ifadelerini kullandı.

YALÇIN: “ÖNÜMÜZDE ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ VAR”

Atiker Konyaspor’la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Sergen Yalçın ise, “Başkanımın düşünceleri çok güzel. Önümüzde çok zorlu bir süreç var gerçekten. Kalan son 10 hafta şu anda bulunduğumuz pozisyon bizi çok zor bir dönemin beklediğinin çok net göstergesi. Ama başkanımızın da dediği gibi ekip olarak bu mücadeleye hazırız. Birlik beraberlik gerçekten çok önemli. Özellikle taraftar, oyuncu grubu, yönetim eğer birlik beraberliği sağlayabilirsek hep birlikte bu işin altıdan kalkabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu bir süreç gerektirecek. Hep beraber izleyip bu sürecin bize neler getireceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah bu birlik beraberlik Konyaspor’a çok ciddi katkı sağlar. İnşallah işin sonunda hep beraber çok güzel günler görürüz, diye ümit ediyoruz. Artık oynayacağımız oyunlara kalmış durumda” ifadelerini kullandı.

“KONYASPOR’U EN KISA SÜREDE OLMASI GEREKEN YERE GETİREBİLİRİZ”

Görevi kabul ederken oyuncu grubunu incelediğiniz söyleyen Sergen Yalçın, “Konyaspor’un iyi bir oyuncu grubu var. Beklentinin üzerinde bir oyuncu grubu var. Özellikle son yapılan transferler yönetimin de takıma ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Ama kalan son 10 maç sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü herhangi bir kredi durumuz yok. Yani 2-3 hafta çalışalım, sonra toplarlarız gibi bir düşüncemiz olmayacak. Bir an evvel işin içerisine girip ilk maçtan itibaren sonuç almamız gerekecek, öyle bir sıkıntımız var. Ama bunu başarabilecek gücümüz olduğunu düşünüyoruz. Oyuncu grubuyla, kendi grubumuzla bu birlikteliği sağlayabilirsek, bunu becerebiliriz diye düşünüyoruz. Yani başarı zaman zaman kulüplerde olan şeyler yeni başlayan oyuncular her zaman takıma bir katkı sağlamıştır, doğal olarak. Biz de o katkıyı sağlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi çok kesin konuşmak, bu işlerde biraz zor inşallah o katkıyı sağlayıp Konyaspor’u en kısa sürede olması gereken yere getirebiliriz diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ZOR BİR MÜSABAKA OYNAYACAĞIZ”

İniş çıkışların her Anadolu takımında olabileceğini vurgulayan Sergen Yalçın, “Bu iniş çıkışlar her Anadolu takımında olabiliyor. Bunlar çok normal şeyler. Bir sene çok iyi gidebilen bir takım, öteki sene bir düşüş sergileyebiliyor. Bunlar normal şeyler. Bunlar bu oyunun içerisinde var. İyi bir oyuncu grubu var ve bu oyuncu grubu bu pozisyonu çok hak etmiyor. Daha yukarıyı hak eden bir oyuncu grubu var, o yüzden bunu sağlayabiliriz diye düşünüyoruz.

Galatasaray maçına da gelince önümüzdeki hafta çok zor bir müsabaka oynayacağız. Galatasaray hem psikolojik olarak hem de oyunsal çok üst düzey durumda hedefe oynayan bir takım ama hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Müsabakalar sahada kazanılır. O yüzden hafta sonuna kadar biz iyi hazırlanıp özellikle psikolojik olarak iyi hazırlanıp o maç çıkıp o maçtan ne alabiliriz? Onun planını yapacağız. Tabi ben başka bir düşüne tarzım var benim. Bu tür maçlarda her zaman şunu düşünürüm ben. Galatasaray maçında çok kaybedecek bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum ama kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mustafa Beşer - Çağrı Yıldız