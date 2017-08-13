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Atiker Konyaspor'dan Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyareti

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında önceki gün teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Atiker Konyaspordan Eren Bülbülün ailesine taziye ziyareti

13 Ağustos 2017 15:09

Takımı ligin ilk karşılaşmasında yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyeleri Hakan Salim Çağlayan, Zekeriya Mızırak, Mehmet Ali Gökhan, Ercan Yılmaz ve Zekeriya Coşar Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül'ü unutmadı ve Maçka İlçesi'ndeki evine giderek ailesine başsağlığı diledi.

Eren Bülbül'ün ailesiyle bir süre görüşen yönetim kurulu üyelerine şehidin ağabeyi Olcay Bülbül, "Konyaspor'un ziyaretini beklemiyorduk, bizim için son derece anlamlı oldu. Yönetim Kurulu nezdinde tüm Konya'ya en kalbi duygularla teşekkür ediyoruz" dedi.

Eren'in öğretmeni Remzi Aydın ise, "Bu acılı günümüzde Konyaspor'un ince, hassas davranışı bizi ziyadesiyle memnun etti. 'İyi ki varsın Eren' diyenlerin ne kadar çoğunlukta olduğunu gördük. Bu bizi duygulandırdı, gururlandırdı. Camianızı yürekten selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu adına konuşan Hakan Salim Çağlayan ise, "Yiğit delikanlımız genç yaşına rağmen, asil bir duruş sergilemiş, vatanını, aziz milletini ne kadar sevdiğini korkmadan, çekinmeden cesur bir şekilde ortaya koymuştur. Onunla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Öncelikle acılı ailemizin, yakınlarının ve yüce milletimizin başı sağolsun. Bugün buraya gelerek acınızı camiamız adına paylaşmak istedik. Şehidimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. 


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