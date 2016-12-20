Yunanistan’ın başkenti Atina’nın şehir merkezinde bir grup dün gece Exarhia bölgesindeki Teknik Üniversitenin önünden geçmekte olan 3 troleybüse saldırdı. Troleybüsleri durdurarak yolcuları indiren grup Molotof kokteyllerle 3 aracı da yaktı. Troleybüsteki çıkan yangın nedeniyle çevrede park hallinde bulunan 8 araçta da maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar yakalanamadı.

Geçtiğimiz aylarda da 4 adet troleybüs 4 ayrı saldırıda yakılmıştı. Bu olayların ardından araçlar belirli saatlerden sonra Exarhia bölgesinden geçmemeye başlamıştı.

Manol Kostidis