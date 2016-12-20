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Atina’da troleybüse molotoflu saldırı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir grup yolda durdurdukları 3 troleybüsü motolofkokteyli ile yaktı. Saldırıda 3 troleybüs kullanılamaz hale geldi.

Atinada troleybüse molotoflu saldırı

20 Aralık 2016 11:37
Atina’da troleybüse molotoflu saldırı - Tıkla İzle

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın şehir merkezinde bir grup dün gece Exarhia bölgesindeki Teknik Üniversitenin önünden geçmekte olan 3 troleybüse saldırdı. Troleybüsleri durdurarak yolcuları indiren grup Molotof kokteyllerle 3 aracı da yaktı. Troleybüsteki çıkan yangın nedeniyle çevrede park hallinde bulunan 8 araçta da maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar yakalanamadı.

Geçtiğimiz aylarda da 4 adet troleybüs 4 ayrı saldırıda yakılmıştı. Bu olayların ardından araçlar belirli saatlerden sonra Exarhia bölgesinden geçmemeye başlamıştı.

Manol Kostidis

Etiketler: atina, molotoflu saldırı, troleybüs, Yunanistan


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