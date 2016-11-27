Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’a adeta hayat durma noktasına geldi. Gündüzleri güneşle birlikte etkili olan soğuk hava gece yerini kuru ayaza bırakıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kentte çok sayıda araç soğuktan dondu çalışmadı. Donan araçlarını çalıştırmak için de vatandaşlar ilginç yöntemler denedi.

“Atıyla defalarca aracını çekti, donan araç bir türlü çalışmadı”

Kars’ta soğuk havadan en çok araç sahipleri etkilendi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü kentte aracı donan Cafer Avcı, aracını halatla atına bağladı. Yokuş yukarı atın çektiği araç, yokuş aşağı atın çektiği aracı defalarca vurdurdu, ancak donan araç bir türlü çalışmadı. Avcı’nın iki kez üst üste yaptığı deneme sonuç vermedi. Soğuk havada atın çektiği araç bir türlü çalışmayınca, Avcı, aracını evinin önüne bırakarak oto elektrikçilerinin yolunu tuttu.

“Çocukları itti, atı çekti”

Aracının bir gün önce çalıştığını ifade eden Cafer Avcı, gece iki defa çalıştırmasına rağmen sabah aracının donduğunu belirtti.

Aracına halat ile atına bağlayan ve çocuklarına da aracını ittiren Cafer Avcı, aracını bir türlü çalıştıramadığını söyledi. Avcı, “Hav çok soğuk, çok ayaz var. Kıştır, kimse gelmedi, sadece imkanım benim atımdır. Atı koştum iki defa çektik çalıştıramadım. Kıştır, soğuktur, ne yapalım? Bu gece dondu. Bu gece çok ayaz vardı. Kaldı aracım ne yapacağım. İşim vardı işe gidecektim. Bu arabayla gidip geliyorum. Çok soğuk!” dedi.

Aracını evinin önünde bırakan Cafer Avcı, oto elektrikçilerinin yolunu tuttu. Kars’ta sabah güneşle birlikte hava sıcaklığı eksi 12 ve geceleri eksi 20’yi buluyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Işık Çapanoğlu