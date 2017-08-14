Atletizm Milli Takımı Türkiye’ye döndü

Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen Milli sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve sporcuların aileleri karşıladı.

“İnşallah bundan sonrası olimpiyat şampiyonluğu”

Türkiye’nin atletizmdeki ilk Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev ve 27 sporcu havaalanında çiçeklerle karşılandı. Guliyev’i Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak telefonla aradı. Bakan Osman Aşkın Bak, “Tebrik ediyorum ülkemize bu gururu yaşattığınız için. Çok önemli bir şampiyonada Türk bayrağını göndere çektiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok çalışmanız lazım, inşallah bundan sonrası olimpiyat şampiyonluğu” dedi.

“Olimpiyatları başarmak için her şeyi yapacağız”

Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev ise, “Ben gerçekten çok mutluyum bu madalyayı aldığım için. Çok çalıştık bunu almak için biz. 10 yıldır bu yolu gidiyorduk ve başardık bunu. İnşallah bu son madalya olmaz. Daha başarılı oluruz, önümüzde olimpiyat var. Olimpiyatları başarmak için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

“Bu başarılar temiz başarılar olarak spor tarihimizde yerini alacak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, “2012 Olimpiyatları'ndan sonra yaşanan sıkıntılar üzüntüler, acılar ve bu sıkıntılardan kaynaklanan derinlemesine sorunlar, 2016 Olimpiyatları öncesinde aşılmaya çalışıldı. İki önemli federasyonumuz, Atletizm ve Halter Federasyonu gerek yönetimsel olarak gerekse proje bazında ciddi uygulamalar, ciddi değişiklikler yaşandı. 2016 Olimpiyatları'nda bir çok branşta madalya alınmasa da madalyaya yakın tarihimizde ilk defa yaşanan başarılı sonuçlar elde edildi ve bir takım işaretler gelmeye başladı. Bizim burada karşıladığımız Atletizm Milli Takımı'mızın Londra’da Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar bu işaretlerin sonucunda kendisini gösterdi. Ramil, final koşuları ile elde ettiği başarıların sonuçları ile bir takım işaretler veriyordu. Yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bu başarılar temiz başarılar olarak spor tarihimizde yerini alacak. Sadece bakanlığımızın çabaları ile değil, kulüplerimizin de önemli katkıları var. Başta Fenerbahçe ve ENKA Spor Kulüplerimiz olmak üzere atletizme ve diğer branşlara yatırım yapan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Önemli bir yükü kaldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Madalyalı yürüyüşümüz devam ediyor”

Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar da, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tohum projesi ile birlikte atletizmde ve diğer branşlarda ciddi bir yürüme başladı. Biz bu yılın başında Meryem Bekmez kardeşimiz ile Avrupa’da aldığımız madalya ile başlayan madalyalı yolculuk, şu an Dünya Şampiyonası'ndaki iki madalya ile devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaan Kızıl-Tuncer Cengiz

