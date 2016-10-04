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ATM hırsızı böyle yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ATM hırsızının yakalanma anı kameralara yansıdı.

ATM hırsızı böyle yakalandı

04 Ekim 2016 18:39
ATM hırsızı böyle yakalandı - Tıkla İzle

1 Ekim Cumartesi günü saat 21.27’de Atatürk Caddesi’ndeki ATM’lerden vatandaşların hesaplarını boşalttıktan sonra yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan S.G., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Komiserlerinden Barış Gökçearslan tarafından durduruldu. Bir anda kaçmaya çalışan şüpheli, komiser tarafından cadde üzerindeki bir markete sokulup yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin yakalanma anı, işletme sahibi ve müşteriler tarafından korku dolu gözlerle izlenirken; daha sonra markete gelen ekipler tarafından şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı. Komiser Barış Gökçearslan’ın şüphelinin yakalanması sırasında sergilediği cesareti ve başarısı vatandaşlardan da takdir gördü.


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