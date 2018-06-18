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Audi CEO'su Rupert Stadler tutuklandı

Audi CEO'su Rupert Stadler dizel motorlarda emisyon krizi sonrasında delillerin karartılması riskiyle tutuklandı.

Audi CEOsu Rupert Stadler tutuklandı

18 Haziran 2018 13:17

Volkswagen'in alt şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, Münih Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delillerin karartılması riski bulunması nedeniyle tutuklandı. Stadler, dizel motorlarda emisyon değerlerinin manipüle edilmesi sürecinde hileye karıştığı gerekçesiyle yargılanıyor. 

Dizel krizi 

Geçtiğimiz hafta Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen'e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar euro para cezası vermişti. Soruşturma sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de 'EA 288' ve dünya genelinde 'EA 189' tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu bildirilmişti.  

 

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