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Av malzemeleri dükkanını soyan hırsızlar tüfeklerle böyle kaçtı

Manisa'nın Soma ilçesinde av malzemeleri satışı yapılan bir işyerini soyan 4 kişinin çaldıkları tüfeklerle kaçışları güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Av malzemeleri dükkanını soyan hırsızlar tüfeklerle böyle kaçtı

18 Ocak 2018 19:33
Av malzemeleri dükkanını soyan hırsızlar tüfeklerle böyle kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren av malzemeleri satışı yapılan bir işyeri 15 Ocak gecesi saat 04.00 sıralarında 4 kişi tarafından soyuldu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından çevrede yaptıkları kamera görüntü incelemelerinde şahısların kaçış görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Adliyeye çıkarılan A.K, E.Ç ve İ.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 18 yaşından küçük olduğu belirtilen A.E ise serbest kaldı. Şahısların hırsızlık yaptıkları işyerinden çaldıkları tüfeklerle kaçış görüntüleri kameralara yansırken, 4 kişinin ellerinde tüfeklerle hızlı bir şekilde kaçtıkları görüldü. 

Yılmaz Sarıpınar
 

 

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