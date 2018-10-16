Av tüfeğiyle oyun ölümü getirdi

Edinilen bilgilere göre, Akpınar Mahallesi'nde evlerinin alt katında ardiye ve depo olarak kullanılan dairede, arkadaşları ile buluşan Onur Gürkan (16), evlerinde bulunan av silahını getirdi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen silahın boş olduğunu söyleyen Gürkan, silahla oynamaya başladı. Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle silahın ateş alması ile başından ağır yaralanan Gürkan, 112 Acil Servisi ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalede rağmen 16 yaşındaki Gürkan kurtarılamadı.

Olay esnasında Gürkan'ın yanında bulunan H.K, Z.P, M.U ve Ö.E.'nin ifadeleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı araştırma yaptı.



Gürkan'ın naaşı hastane morguna kaldırılırken, Emet Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlatıldı.