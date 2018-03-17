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Av yasağı başladı, tekne sesleri sustu

Konya’nın Beyşehir Gölünde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri avlanma yasağı sebebiyle balıkçı teknelerinin motor sesleri sustu.

Av yasağı başladı, tekne sesleri sustu

17 Mart 2018 15:28

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreme mevsimi olması dolayısıyla göldeki su ürünlerinin neslinin korunabilmesi için her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri avlanma yasağı ile balıkçı teknelerini motor seslerinin susmasının ardından Beyşehir Gölü sessizliğe büründü.

Beyşehir Birliği Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nde başlayan avlanma yasağına tüm balıkçıların uyması çağrısında bulundu. Yasağın başlaması nedeniyle balıkçı teknelerinin kıyılarındaki limanlarına çekildiğini, göl sularından ağların toplandığını ve kayıklardan av malzemeleri ile sökülen motorların balıkçılar tarafından evlere taşındığını belirten Tan, vatandaşlara da bu dönemde gölde kaçak olarak avlanan balığı satın almamaları çağrısında bulundu. Tan, şunları kaydetti:  "Beyşehir Gölü, av yasağının girmesiyle avlanma faaliyetlerinin son bulması sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Yaklaşık üç ay boyunca devam edecek yasağa Beyşehir Gölü çevresinde bulunan ve bu işten geçimini sağlayan tüm avcılarımızın riayet etmesini bekliyoruz. Çünkü kendilerine kazanç kapısı sağlayan bu gölün asıl sahipleri aslında kendileri. Bindikleri dalı kesmemeleri gerekiyor. Bu yüzden, yasak zamanda avlanma yaparak balık neslinin geleceğine zarar vermemeleri çok önemli. Biz bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceklerine yürekten inanıyoruz. Bu arada, Beyşehirliler olarak yasak dönemde vatandaşlarımızdan da kaçak avlanan göl balıklarını tüketmemelerini, satışının yapıldığını görürlerse satın almamalarını ve ilgili kurumlara ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Çünkü balığı kaçak olarak avlamak kadar satmak da suç teşkil ediyor. Ayrıca vatandaşlarımız talep ederse, kaçak avlanma da o oranda artıyor. Arz talep olması, balıkçıları kaçak avlanmaya itebiliyor. Bu yüzden, vatandaşlarımızdan da bu yasağa bu yönüyle destek vermelerini bekliyoruz."  

Ali Rıza Önses

Etiketler: av yasağı, Konya

 

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