Av yasağı tezgahlara yansımadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından tezgahlardaki çeşitlilik devam ediyor. Hamsinin kilosu 15 TL'den, uskumrunun kilosu ise 20 TL'den alıcı buluyor.

Bandırma Balık Hali'nde balık satışı gerçekleştiren Fethi Acemliler, denizlerde av yasağının büyük ebatlı gırgırlar ve tekneler için başladığını, kıyı balıkçılığının yasak kapsamında olmadığını ifade ederek, "Av yasağı başladı ama balık çeşitliliğinde azalma yok. Hamsi balığının kilosu şu anda 15 TL'den alıcı buluyor. Kolyoz, uskumru, sardalya ve gümüş balıklarımız mevcut. Çipura ve levrek balıklarımız var. Fiyatlarda artış yok. Olta balıklarımız gelmeye başladı " dedi.

Tecimen : Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz

Bandırma Balık Hali'nde balık satışı gerçekleştiren esnaflardan Cem Tecimen ise, "Av yasağı başladı, ama gırgırlara başladı. Metrajlı kayıklara yani 20-25 metre uzunluğundaki kayıklarımıza av yasağı başlamadı. Kıyı balıkçılığı serbest. Gümüş, sardalye, kolyoz, uskumru, menekşe balıkları geliyor. Olta balıkçılığı başladı. Bugün amatör bir arkadaşımız 8-10 kg avlıyor. Yiyeceği kadarını alıyor, kalanını bize getiriyor. Biz bunu değerlendiriyoruz. Balık fiyatlarında bir artış yok. Hamsiyi sezonunda da 10-15 TL'ye satıyorduk, bugün yine öyle satıyoruz. Olta balığı olan istavrit sezonunda 10 TL'ye satılıyordu bugün ise 15 TL'den alıcı buluyor. Canlı olarak leğende satıyoruz burada. Avlanma yasağı büyük gırgırlara geçerli. Aslında balık şu anda daha çok geliyor. Çünkü talep az. Vatandaşın düşüncesinde şu var. Balık avlanma yasağı başladı, taze balık olmaz.

Böyle bir düşünce yanlış. Balık daha çok var. Biz bütün halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Yazın canlı olta balıkları geliyor çünkü. Kışın hava muhalefetinden dolayı kıyı balıkçılığı yapılamıyor. Yaz mevsimi başladığı için kıyı balıkçılığından gelen balıklar tezgahlarda mevcut. Kimse avlanma yasağı var diye balık yok demesin" şeklinde konuştu.

İbrahim Aldemir