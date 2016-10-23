İzmit’in Akmeşe Sapakpınar Köyü’nde ava çıkacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra Halim Şenol'dan (61) 2 gündür haber alamayan ailesi ve köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde evli ve 3 çocuk babası Şenol’un cansız bedeni köye yakın ormanlık arazide bulundu. Başında darp neticesinde bir iz bulunan 61 yaşındaki Şenol’un cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.

Şenol, Sapakpınar Köyünde kılınan ikindi namazı sonrası Sapakpınar Köy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.