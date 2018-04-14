Avcı, Terim’e kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de geride bırakmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde özellikle son yıllarda yükselen bir grafik çizen İstanbul ekibi, bu başarısını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmenin peşinde.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele aynı zamanda teknik adamların da taktiksel savaşlarına sahne olacak. Sahasında seyircisinin de desteğiyle Başakşehir’i baskı altına almayı planlayan Cimbom, yetenekli hücum oyuncularıyla da sonuca gitmeye çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de maçın gidişatına göre çeşitli taktiksel varyasyonlar denemesi bekleniyor.

Oyun içinde ortaya çıkan her türlü skor karşısında taktik anlayışını ve disiplinini bozmadan rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan Medipol Başakşehir’de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı da kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor. 54 yaşındaki Avcı’nın, tüm bunların yanında deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim karşısında bir de psikolojik üstünlüğü bulunuyor.

Terim’e karşı yenilgisiz

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray’ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor’un başındaydı. Ali Samiyen Stadı’nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim’in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.

Uygar Aydın