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Avcılar'da sokaklar kırmızı beyaza büründü

Avcılar'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 94'üncü yıldönümü dolayısıyla binlerce vatandaş, metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrağıyla yürüdü.

Avcılarda sokaklar kırmızı beyaza büründü

29 Ekim 2017 18:00
Avcılar'da sokaklar kırmızı beyaza büründü - Tıkla İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Avcılar'da coşkuyla kutlandı. Avcılar Marmara Caddesi Atatürk Heykeli önünden start verilen 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşü, halk oyunları ve bando gösterileriyle başladı. Binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu kutlama töreninde, metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı, caddeleri adeta kırmızı beyaza büründü. Türk bayrakları ve “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları eşliğinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu yürüyüş töreni, Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak Benli’nin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk”

Cumhuriyet Bayramını ilçedeki vatandaşlarıyla birlikte kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak Benli, “Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını Avcılar'da büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Dün kutlamalara sanatla başladık, kurtuluş savaşı destanını canlandırdılar. Şimdi de bütün Avcılar halkı, bando takımlarımız ve folklor ekiplerimizle herkes hazırlıklı bir şekilde burada. Avcılarlı vatandaşlarımızla Cumhuriyetimizin 94’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranlara ve bize emanet edenlere onurla, gururla ve minnetle anacağız. Avcılardan hep bir ağızdan haykıracağız, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” diye konuştu. 

Emrah Kuş

 

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