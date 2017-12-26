Avdan’ın dere yatağı yabancı maddelerden temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasına başladı. Mahalledeki dere yatağında başlatılan bir buçuk kilometrelik temizlik çalışması ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sayesinde yağışlı havalarda olası taşkın riskinin yaşanması engellenerek görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak.

Avdan Mahalle Muhtarı Sait Sarıkaya, “Mahallemizde bulunan dere kış ayının gelmesiyle beraber bize çok sorun oluşturmaya başladı. Yağmurların artmasıyla taşan sular arazilerimizde ekili alanları ziyan etti. Pisliklerin birikmesiyle de kötü koku oluştu. Bu rahatsızlığımızı MASKİ’ye bildirdik, ekipler hemen ilgilendiler. Şu an deremiz temizlenmeye devam ediyor. Artık deremiz taşmayacak. Çalışma ile suyun düzenli akması sağlanacak. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz” dedi.