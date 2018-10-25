AVLU 17. Bölüm CANLI İZLE: Avlu 18. Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? (STAR TV, Puhu, YouTube İZLE!)

Avlu dizisi izleme canlı linki haberimizde... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Avlu'nun son bölümü nefesleri kesti. Geçen hafta ekran başındaki izleyiciler Deniz'in başına gelen olayla ekranlara kilitlenmişti.Deniz girdiği çıkmasın içinden çıkabilecek mi?Denizin davası sonuçlandı peki hakim ne karar verdi? Bundan sonra Deniz hangi yolları izleyecek? Deniz kızının katillerini bulabilecek mi? Deniz'in haklılığı ne zaman İspatlanacak? Zerrin Kudret ile işbirliği yapıyor... Deniz adam öldürmeye teşebbüsten ne kadar ceza alacak? Denizin ağlatan savunması izleyiciyi üzüntüye boğdu. Azra ve Deniz arasında neler olacak?AVLU 17. Bölüm STAR TV CANLI İZLE | Avlu 18. Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? Hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Avlu dizisi Perşembe akşamı saat 20: 00'da Star TV ekranlarında...

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AVLU DİZİSİ CANLI İZLE

AVLU 17.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece gibi isimlerin rol aldığı Avlu 17.bölümü ile 25 Ekim Perşembe günü Star TV ekranlarında olacak.

AVLU DİZİSİNİN 16. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Deniz'in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret'e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz'in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…

Oyuncu Sevda Dalgıç, hastaneye kaldırıldı

Avlu dizisinden şoke eden bir haber geldi. Diziye yeni giren Sevda Dalgıç apar topar hastaneye kaldırıldı. Avlu'nun Bade'si hastanelik olunca çekimler durdu

Geçtiğimiz haftalarda Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç yüksek ateş nedeniyle hastanelik oldu.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından enfeksiyon kaptığı belirtilen Dalgıç'ın ameliyata alınacağı açıklandı.

Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ı FOX TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde muhaberilere yakalanan Dalgıç, "sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bakın görüyorsunuz, şu an bile elimde telefon onları cevaplamaya çalışıyorum" demişti.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?

Ekranlara bomba gibi gelmeye hazırlanan Avlu dizisinin oyuncuları fırtınalar estireceğe benziyor. Güçlü ve iddialı kadroyla ekranlara gelecek olan Avlu oyuncuları kimlerdir? Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.