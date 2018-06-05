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AVM'de 'yok artık' dedirten hırsızlık

Levent’te bir AVM’deki mağazaya müşteri gibi giren kadın hırsız, kasiyerin arkasına geçip şarjdaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kadının rahatlığı “bu kadarına pes” dedirtti.

AVMde yok artık dedirten hırsızlık

05 Haziran 2018 10:17
AVM'de 'yok artık' dedirten hırsızlık - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın yoğun olduğu esnada kadın hırsız müşteri gibi içeriye girdi. İçeride bir süre dolaşan hırsız, kasiyerin yoğun olmasını fırsat bilerek kasanın arkasına geçti. Hırsız burada ürünlere bakıyormuş gibi yaparak bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kolaçan etti. Ardından harekete geçen hırsız, şarja takılan olan cep telefonunun kaşla göz arasında çalarak kayıplar karıştı. Kadın hırsız, “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar kameralara yansıdı. 

Kasiyerin arkasına geçip cep telefonunu çaldı 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasiyerle müşterilerden ödeme aldığı esnada kadın hırsız arkasına geçiyor. Burada ürünlere bakıyormuş gibi yapan hırsız, bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kontrol ediyor. Hırsız ardından şarjda olan cep telefonu çıkartarak çantasına atıp kayıplara karışıyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur

 

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