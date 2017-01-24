Yenikapı'da yapımı devam eden ve Mart ayında hizmete girecek olan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin inşaatını bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ziyaret etmişti. Belediye Başkanı Topbaş'ın Türkiye'nin en büyük çadırı diye nitelendirdiği merkez havadan görüntülendi. Görüntüler merkezin büyüklüğünü net bir şekilde gösterdi. Avrasya Gösteri Merkezi, bittiğinde 10 bin metrekareye yakın zemini, diğer alanları ile birlikte 18 bin 400 metrekare civarında bir kapalı alana sahip olacak.