Diğer
Kategoriler

Avrupa Birliği Whatsapp'ın satışına karşı mı?

Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından Avrupa Birliği'inin yaptığı açıklama akıllarda soru işareti oluşturdu.

Avrupa Birliği Whatsappın satışına karşı mı?

22 Aralık 2016 09:36

Avrupa Birliği'ne göre Facebook , Whatsapp'ı satın alırken verdiği sözü tutmadı ve Whatsapp Ağustos ayından beri telefon numaraları ve profil isimlerini Facebook ile paylaşmaya başladı. Avrupa Birliği Komisyonu Facebook'un verdiği sözü tutmamasından dolayı, Ağustos ayından bu yana kişisel bilgilerin Facebook ile paylaşılmasını kanıt göstererek firmayı suçluyor.  Facebook’un Avrupa Birliği Komisyonuna 31 Ocak 2017 tarihine kadar cevap ve savunma vermesi gerekiyor. Facebook bu tarihe kadar savunma sunmazsa Avrupa Birliği Komisyonu ceza olarak Facebook’a senelik cirosunun %1’ini yani yaklaşık 170 milyon dolar ceza kesecek.

Avrupa Birliği komisyonunun bir diğer görevi de Avrupa'daki büyük şirketlerin satın alınması ve bundan doğan usülsüzlüklerin önüne geçmek. 

Etiketler: Avrupa Birliği, whatsapp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç