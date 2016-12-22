Avrupa Birliği'ne göre Facebook , Whatsapp'ı satın alırken verdiği sözü tutmadı ve Whatsapp Ağustos ayından beri telefon numaraları ve profil isimlerini Facebook ile paylaşmaya başladı. Avrupa Birliği Komisyonu Facebook'un verdiği sözü tutmamasından dolayı, Ağustos ayından bu yana kişisel bilgilerin Facebook ile paylaşılmasını kanıt göstererek firmayı suçluyor. Facebook’un Avrupa Birliği Komisyonuna 31 Ocak 2017 tarihine kadar cevap ve savunma vermesi gerekiyor. Facebook bu tarihe kadar savunma sunmazsa Avrupa Birliği Komisyonu ceza olarak Facebook’a senelik cirosunun %1’ini yani yaklaşık 170 milyon dolar ceza kesecek.

Avrupa Birliği komisyonunun bir diğer görevi de Avrupa'daki büyük şirketlerin satın alınması ve bundan doğan usülsüzlüklerin önüne geçmek.