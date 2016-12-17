Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısının ardından liderlerden de kınama mesajları geldi. Öte yandan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ise İstanbul’da gerçekleştirilen saldırısının üzerinden kıa bir süre sonra bu sabah Kayseri’de çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırını kınadığını ifade etti. Teröristlerin durdurulması gerektiğini bildiren Jagland, “Yalnızca insanların acı çekmesine neden oluyorlar ve hiçbir siyasi amaçları yok. Avrupa Konseyi, bu zor zamanlarda Türkiye ve Türk halkı ile dayanışma içinde” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı diledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Hiçbir şey, bu kalleş saldırıyı meşru kılamaz. Türkiye ile dayanışma içindeyiz” denildi.

Almanya AB Bakanı Michael Roth da, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Kayseri’deki bu korkunç terör saldırısını kınıyorum. Türkiye’nin gerçekten barışa ihtiyacı var” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault açıklamasında, “Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Terörle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verdi.