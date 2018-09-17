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Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200'lük euroları yeniledi

Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200'lük euroları yeniledi
Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200'lük euroları yeniledi

Avrupa Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotları yeniledi.

1999 yılından beri 19 Avrupa Birliği ülkesinin resmi para birimi olan euronun kağıt banknotlarının yenileme işi 100 ve 200 eurolukların da yenilenmesiyle tamamlandı. Avrupa Merkez Bankası, yeni banknotlarda yüksek güvenlik önlemleri alınarak kalpazanların sahtesini yapma işinin zorlaştıracağını açıkladı. Piyasadaki 100 euroluk kağıt banknotlar yeşil renkli olurken yeni 100 eurolarda da haki renklerinin hakim olacağı bildirildi. 

Daha önce 5, 10,20 ve 50 euroların yeni nesil ve güvenli banknotlarını piyasaya süren Avrupa Merkez Bankası, euro para serisindeki 500 euronun 'kayıt dışı ekonomi' tarafından kullanıldığını ve daha çok kriminal insanların veya uyuşturucu tüccarlarının kullanıldığından tedavülden kaldıracağını duyurdu.  

Mehmet Koca
 

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