Alman Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman Başkanı Martin Schulz, "Türkiye idam kararını yeniden uygulamaya koyarsa o zaman kırmızı çizgimizi aşmış olur ve Avrupa Birliği ile müzakere süreci bitmiş olur" açıklamasında bulundu. Muhalefet partisi milletvekillerinin, akademisyenlerin ve gazetecilerin tutuklanması karşısında Türkiye’ye dönük ekonomik yaptırım uygulanmasının seçenekler arasında olduğunu söyleyen Schulz, muhalif vekillere ve fikir özgürlüğü yüzünden tutuklananlara yardım etmek için Türkiye ile görüşmekten yana olduklarını belirtti. Schulz, “Türkiye’deki bu durumun böyle devam etmesi halinde Avrupa, ekonomik yaptırımlar dahil bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacaktır. Türkiye'nin yıl sonuna kadar Gümrük Birliği konusunda reformları yerine getirmesi gerekiyor. Muhalif vekillerin ve gazetecilerin tutuklanmasının devam etmesi halinde Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hayal olacaktır” dedi.

Mehmet Koca

