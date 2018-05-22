Avrupa şampiyonları İstanbul'da buluştu

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ‘Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018' adıyla düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa Hokey Şampiyonu olmuştu.



Teknik Direktör Yusuf Kasım yönetimindeki Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, İstanbul’da havalimanı görevlileri ve vatandaşlar tarafından muhteşem bir törenle karşılandı. Uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve polisleri gören genç hokeycilerin şampiyonluk mutluluğu ikiye katlandı. Gaziantep Polisgücü sporcuları, teknik kadro ve kulüp yöneticilerini çiçeklerle karşılayan Nilgün Selvi, Avrupa’da kazanılan bu sportif başarının halka gurur verdiğini belirtti.



Avrupa dönüşü açıklamalarda bulunan Erkek Hokey Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kasım, "Hedefimizde iki kupayla Gaziantep'e dönmek vardı. Hazırlıklarımız da bu yöndeydi. İlk önce bayan takımımız kupayla geldi, onların hemen ardından da biz geldik erkek takımımızla. Buradaki manzarayı görünce çok güzel duygular yaşadık. İki takımımız da şampiyon olarak Türkiye'ye Gaziantep'e dönüyor. Bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu.



Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da Emniyet Müdürü Selvi’ye teşekkür ederek, "Bu başarı sadece Gaziantep’in değil aynı zamanda tüm Tükiye’nin ve Türk kadınlarının başarısıdır. İki takımımız da fırsat verildiğinde neleri başaracaklarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Her iki takım da kupalarla birlikte uçakla Gazaintep'e gidecek.