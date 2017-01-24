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Avrupa ülkelerinde 2.8 milyar konaklama yapıldı

Dünya turizm hareketliliğinde önemli bir potansiyeline sahip olan Avrupa ülkeleri konaklama sayısında yüzde ikilik artışla 2016 yılını kârlı kapattı. AB'nin resmi araştırma kuruluşu Eurostadt tarafından yayınlanan 2016 konaklama raporunda 34 Avrupa ülkesinde 2 milyar 800 milyon konaklama olduğu belirtildi.

Avrupa ülkelerinde 2.8 milyar konaklama yapıldı

24 Ocak 2017 17:23

2016 yılında en çok konaklama yapan İspanya 454 milyon geceleme ile ilk sırada yer alırken bir önceki yılı nazaran yüzde 7,8 oranında yükselme göstererek en çok artış gösteren ülke olurken, 395 milyon geceleme ile Fransa bir önceki yıla oranla yüzde 4,6 oranında düşüşle en çok kaybeden ülkelerin başında yer aldı.
Kazananlar arasında 395 milyon geceleme ile İtalya binde 5 oranında yükselirken, Almanya 390 milyon geceleme ile 2,8 oranında büyüme gösterdi. İngiltere de 2016 yılında kaybedenler kategorisinde yer aldı. 292 milyon geceleme ile İngiltere'nin 2016 yılını 4,5 oranında kayıplı kapadı. Toplam gecelemede en büyük artıyı yüzde 17 oranı ile Bulgaristan, yüzde 16 ile Slovakya, yüzde 11 oranı ile Polonya ve yüzde 10 oranındaki büyüme ile Güney Kıbrıs kazananlar arasında yer aldı. 

Mehmet Koca

Etiketler: avrupa ülkeleri, konaklama


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