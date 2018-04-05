Avrupalı hastaların gülümsemesi yeni gelir kapısı oldu

Sağlık turizmi alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Türkiye, gülüşünü ve ağız yapısını dizayn ettirmek isteyen hastaların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Dijital Smile Dizayn adı verilen ve hastaların gülümsemesini dizayn eden teknoloji, yerli ve yabancı hastaların büyük ilgisini çekiyor.

Vien Denta diş merkezinde 5 bin hastanın gülümsemesini yeniden dizayn ettiklerini ifade eden Diş Hekimi Dr. Hüseyin Uğurel, "Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden hastalar diş estetiği yaptırarak daha güzel bir gülüşe sahip olmak için merkezimize geliyor. İngiltere’de 15 bin TL’ye yapılan bu operasyon Türkiye’de ise 2 bin 500 TL’ye düşüyor. Bazı hastalar turlarla gelip hem diş tedavilerini yaptırıyor hem de arta kalan parayla tatil yapıyor. Hastalar merkezimize genellikle ünlülerin fotoğraflarıyla geliyor. Avrupalı hastalarımız Hollywood, Arap hastalar ise Türk ünlülere benzemek istiyor. En çok talep edilen ise Bergüzar Korel ve Kadir İnanır’ın gülüşü" ifadelerini kullandı.

Ünlülere benzemek için gülüşlerini yeniden dizayn ettiriyorlar

Türkiye’nin diş tedavisi ve ağız estetiği alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığı bilgisini veren Vien Denta Genel Müdürü Dr. Hüseyin Uğurel, "Sağlık turizmi pazarı dünya genelinde 100 milyar dolara ulaşırken her yıl 200 binden fazla hasta Türkiye’yi tercih ediyor. Diş estetiği alanında teknolojik altyapı, hekim kalitesi ve fiyatlar bakımından, Avrupa’ya göre rekabetçi bir ülkeyiz. Elimizde dünya çapında en iyi gülümsemeye sahip binden fazla modelin arşivi var. Bu modeller içinde hastanın yüz, diş ve dudak yapısına en uygun olanı seçip hastaya sunuyoruz. Hastanın ağız modellemesini 3 boyutlu kameralar aracılığıyla çıkarıyoruz. Dijital ortamda hastaya ilk hali ve son halini gösterip onayını aldıktan sonra robotik teknolojiyi de kullanarak gülüş ve ağız estetiğini sağlıyoruz. Hastalar bazen bize ünlü sanatçıların resimleriyle geliyor. Arap ve Türk hastalar Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Kadir İnanır ve Kıvanç Tatlıtuğ’un gülümsemesine sahip olmak istiyor. İş hayatında veya sosyal ortamında daha iyi görünmek isteyen insanlar gülüşlerini ve diş estetiğini buna uygun olarak yapmak istiyor. Şu ana kadar 5 binden fazla gülümseme dizayn ettik. Yurtdışından hastalarımızın büyük kısmı Avrupa ülkelerinden geliyor. İngiltere, Almanya, Fransa başı çekiyor. Ortadoğu ülkelerinde ise İran, Mısır ve Lübnan öne çıkıyor. Hastalar turlarla birlikte gelip hem tedavi hem de tatil yapıyor. 1 haftada 3 seans yaparak işlem tamamlanıyor" diye konuştu.

Kadınlar çekici erkekler entelektüel gülüş istiyor

Gülüş estetiğinde kadınların daha çok çekici gülüş denilen modeli tercih ettiğini anlatan Dr. Hüseyin Uğurel, "Bu modelde Bergüzar Korelin dişleri gibi ön dişler yan dişlere göre fark edilebilir derecede uzundurlar. Ön dişlerin bir miktar uzatılması genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandırıyor. Orta ve ileri yaşta erkekler ise entellektüel gülüş denilen modeli tercih ediyor. Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. 30-40 yaş arası kişiler sportif gülümseme tercih ediyor. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı; yüzünüze sıra dışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır” ifadelerini kullandı.

Dişçi korkusuna psikolog desteği

Dijital Gülümseme Dizaynı sisteminde diş kenarları düzeltme, diş eti seviyelerini ayarlama, dişlerin hacimlerini dengeleme ve kırık çatlak bozuk kısımları düzeltme, renk ve ton ayarlama, dudak yapısını dengeleme gibi işlemler yapıldığı bilgisini veren Dr. Hüseyin Uğurel, "Klasik diş tedavisinin ötesine geçerek, diş estetiği ve gülüş dizaynına odaklandık. Türkiye'de ilk defa dişçi korkusuna karşı psikoanalitik diş hekimliğini uygulamaya başladık. Hasta dişçiden korkuyorsa psikologlarımız destek oluyor. Buna rağmen korku geçmezse uyutularak tedavi yapılıyor. Ayrıca alternatif tıp ve modern tıp imkanlarını bir arada kullanıyoruz. Detoks merkezimizde vücuttaki toksinleri atmak ve ağız kokusu şikayeti olanlar için özel bir alan kurduk. Porselen lamina ve yaprak porselen, implant gibi alanlarda çok ileri teknolojiye sahibiz" şeklinde konuştu.