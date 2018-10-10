Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, sadece Avrupa ülkelerini konu alan pahalılık araştırmasını inceledi. Ajans Press'in Alman araştırma şirketi Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda olarak belirlendi. Böylelikle İzlanda'nın pahalılık oranı yüzde 171 olarak görülürken, son 17 yılda ise yüzde 33,9 oranında daha fazla pahalılaşma yaşadığı kaydedildi. İzlanda'yı yüzde 165,9 pahalılık oranı ile İsviçre takip ederken, en pahalı üçüncü Avrupa ülkesi yüzde 151,9 oranı ile Norveç olarak görüldü. Bulgaristan ise yüzde 44 pahalılık oranına sahip olarak Avrupa'nın en ucuz ülkesi olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'nin ise bu listede olmaması dikkat çekti.

Medyada geniş yankı uyandırdı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, yıl içerisinde hayat pahalılığı ile ilgili 32 bin 312 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle son aylarda yaşanan kurdaki dalgalanmalar sebebiyle temel tüketim malzemelerindeki artışın medyanın da önemli gündem maddeleri arasında olduğu tespit edildi.