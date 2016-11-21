Diğer
Kategoriler

Avrupa’ya kızdı, pedallı ATV üretti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oturan ve yurt dışına giden paralara kızan bir vatandaş, tamamı yerli imkanlar ile pedallı ATV üretti.

Avrupaya kızdı, pedallı ATV üretti

21 Kasım 2016 10:41
Avrupa’ya kızdı, pedallı ATV üretti - Tıkla İzle

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Yarımca Sanayi Sitesinde torna atölyesi bulunan Mustafa Şamiloğlu, dünyada bir ilki başardı. Tamamı yerli ve milli imkanlar ile pedallı ATV üreten Şamiloğlu’nun hedefi ise ürünün üretimini arttırmak. Bu tarz ürünlerin hep Avrupa’dan yüklü miktarda paralar ödenerek alınmasına kızan Şamiloğlu, üretimini yaptığı ürünleri ilk kez sahil kenarında kullandı.

“Hep Avrupa’dan istemeyi öğrendik”
‘Bu zamana kadar bir şeyi hep Avrupa’dan istemesini öğrendik’ ifadelerini kullanan Şamiloğlu, “Bunun, kendimizin de yapabileceği bir şey olduğunu gördük. ‘Bismillah’ diyerek bunu ürettik. Bu işteki en büyük hassasiyet, bunu kişisel olarak değil, genel olarak düşünmemiz gerekiyor. Herke bu tip şeylerle uğraşırsa, bu iş rekabetle birlikte kaliteyi de getirecek” dedi.

Otomobili düşünerek böyle bir işe kalkıştıklarını ifade eden Mustafa Şamiloğlu, “Bakkala giderken araba, gezmeye giderken araba. Artık arabasız bir şey yok. Bizim Körfez’de yürüyüş yeri olan yerler var. İnsanlar burada yürümeye üşeniyor. Biz buna bir heyecan katıp, spora çevirdik. Bunun getirisi de milli servet olacak, çünkü artık arabasız bir yere gitmeyi öğrenmeliyiz. Şu ürünün bize maliyeti 800-900 lira civarında. Biz bunu yurt dışından alsak 2 bin liradan kapıyı açıyorlar ve Avrupa’ya katkısı oluyor. Bu ürünün her şeyi yerli. İlk etapta 8 tane ürettik ve yaz boyunca kullandık” diye konuştu.

Üretimini giderek arttırmayı hedefleyen Şamiloğlu, pedallı ATV’yi sahil kenarlarındaki işletmecilere satmayı hedefliyor. 

Refik Fidan

Etiketler: pedallı ATV


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!