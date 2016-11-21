Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Yarımca Sanayi Sitesinde torna atölyesi bulunan Mustafa Şamiloğlu, dünyada bir ilki başardı. Tamamı yerli ve milli imkanlar ile pedallı ATV üreten Şamiloğlu’nun hedefi ise ürünün üretimini arttırmak. Bu tarz ürünlerin hep Avrupa’dan yüklü miktarda paralar ödenerek alınmasına kızan Şamiloğlu, üretimini yaptığı ürünleri ilk kez sahil kenarında kullandı.

“Hep Avrupa’dan istemeyi öğrendik”

‘Bu zamana kadar bir şeyi hep Avrupa’dan istemesini öğrendik’ ifadelerini kullanan Şamiloğlu, “Bunun, kendimizin de yapabileceği bir şey olduğunu gördük. ‘Bismillah’ diyerek bunu ürettik. Bu işteki en büyük hassasiyet, bunu kişisel olarak değil, genel olarak düşünmemiz gerekiyor. Herke bu tip şeylerle uğraşırsa, bu iş rekabetle birlikte kaliteyi de getirecek” dedi.

Otomobili düşünerek böyle bir işe kalkıştıklarını ifade eden Mustafa Şamiloğlu, “Bakkala giderken araba, gezmeye giderken araba. Artık arabasız bir şey yok. Bizim Körfez’de yürüyüş yeri olan yerler var. İnsanlar burada yürümeye üşeniyor. Biz buna bir heyecan katıp, spora çevirdik. Bunun getirisi de milli servet olacak, çünkü artık arabasız bir yere gitmeyi öğrenmeliyiz. Şu ürünün bize maliyeti 800-900 lira civarında. Biz bunu yurt dışından alsak 2 bin liradan kapıyı açıyorlar ve Avrupa’ya katkısı oluyor. Bu ürünün her şeyi yerli. İlk etapta 8 tane ürettik ve yaz boyunca kullandık” diye konuştu.

Üretimini giderek arttırmayı hedefleyen Şamiloğlu, pedallı ATV’yi sahil kenarlarındaki işletmecilere satmayı hedefliyor.

Refik Fidan