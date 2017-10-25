Avukata iş yeri önünde bıçaklı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat (44), sabah saatlerinde, avukatlık bürosunun bulunduğu Uluyol Caddesi Güler Sokak Banuşoğlu İşhanı'nın girişinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, sağ bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralı avukatın yardımına çevredekiler koştu. Avukat Fırat, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Avukatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan E.A. ise, polis ekipleri tarafından çok geçmeden gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan E.A. (17) isimli şüphelinin bir süredir cezaevinde bulunan babasının davasına bakan avukat Ahmet Cem Fırat'ın dün avukatlık bürosuna gelerek kendisinden 10 bin lira para istediği, avukatın "Ne parası vereceğim?" size demesi üzerine iş yerinden ayrıldığı, bu gün de ticari taksi ile iş yerine gelen avukatın arkasından yaklaşarak sağ arka bacağından iki yerden bıçakladığı daha sonra kaçmak isterken asayiş ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru

