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Avukatlar Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 yöneticisinin tutuklanmasına itiraz etti

Gazete avukatları, Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 yazar ve yöneticisinin tutuklanmasına itiraz etti. Yapılan itiraz sonrasında gazete avukatları ile onlara destek olan avukatlar İstanbul Adliyesi’nden Cumhuriyet Gazetesi’ne yürüdü.

Avukatlar Cumhuriyet Gazetesinin 10 yöneticisinin tutuklanmasına itiraz etti

14 Kasım 2016 13:48
Avukatlar Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 yöneticisinin tutuklanmasına itiraz etti - Tıkla İzle

Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 yazar ve yöneticisinin tutuklanması sonrasında sanıkların avukatları Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek müvekkillerinin tutuklanmasına itiraz etti. Yapılan itiraz sonrasında sanık avukatları ve onlara destek veren yaklaşık 300 avukattan oluşan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı’ndan Cumhuriyet Gazetesi’ne kadar yürüdü. Grup için polis güvenlik önlemi alırken grubun geçtiği bazı noktalarda trafik geçici olarak kesildi. Ellerinde Cumhuriyet Gazetesi’ni taşıyan grup gazete önünde ise güvenlik önlemi alan polise avukat kimliğini göstererek gazetenin bulunduğu alana alındı.

Gruba gazete çalışanları da destek verdi. Gazete önünde avukatlar adına açıklama yapan Cumhuriyet Gazetesi’nin tutuklu yazar ve yöneticilerinin avukatı Bahri Belen, “Verilen tutuklama kararlarının gerekçelerini gördüğümüzde savcılık ifadelerinde sorgu hakimliği ifadelerine baktığımızda ve onlara sorulan sorulara verilen cevaplara baktığımızda bugüne kadar görmediğimiz gerekçesiz keyfi bırakın hukuk dışılığı yasa dışı işlem yapıldığı yasa dışı bir yargılama yapıldığı görülmektedir. Geldiğimiz bu noktada hukuk örgütleriyle ilgili gazetelerle ilgili yapılan soruşturmalar ve haksız tutuklamalar dönemecin son noktasına geldiğimizi gösteriyor. Buraya gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu Cumhuriyet Gazetesi’nin mücadelesi değil Türkiye’nin hukuk güvenliği mücadelesidir” dedi.

Mustafa Bakırhan

 

Etiketler: Cumhuriyet gazetesi


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