Avusturya hükümetine tepki !

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile İzmir’de bir araya geldi. Kaya Termal Otel’de bir araya gelen ikili Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere çeşitli konularda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki başbakan ortak basın açıklaması yaptı. Başbakan Yıldırım, Bulgaristan’da yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki Bulgaristan pilotuna başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Borisov ile kapsamlı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, "İkili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Türkiye ve Bulgaristan’ın komşu olmasında öte köklü geçmişi vardır. Ülkeler arasındaki ortak işbirliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem veriyoruz. İki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyalog bu ilişkilerin gelişmesine katkı yapıyor. En son 7 Ocak 2018 tarihinde ülkemizi ziyaret etti, yine 26 Mart 2018’de Varna’da düzenlenen Türkiye AB Liderler Zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız da Bulgaristan’a gitti ve orada ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı. Bu vesileyle AB Dönem Başkanı değerli dostum Borisov ve Bulgaristan’ı tebrik ediyorum. Bulgaristan’ın Türkiye’nin de dahil olduğu Balkanlar bölgesini AB gündemine taşıma çabalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.

"TARİHİ İPEK YOLU TEKRAR CANLANMIŞ OLACAK”

Bulgaristan ile Türkiye’nin ilişkileri sürdürmeyi ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkileri geliştirdiklerini belirten Yıldırım, "Ekonomi, turizm, kültür ticaret başta olmak üzere ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. Bu alandaki ilişkilerimizin temelini kazan kazana göre inşa etmiş durumdayız. Özellikle trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafının yanı sıra hızlı tren projesinin iki ay içerisinde başlatıyoruz. Ayrıca Balkanlardan Uzak Doğu’ya kadar gidecek, tarihi ipek yolu tekrar canlanmış olacak. Ayrıca Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Avrupa’ya ulaşım yollarının tamamlanmasını temin edecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 23 arttığını ve ikili ticareti 10 milyar dolar üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"10 MİLYAR METRE KÜP AZERİ GAZINI AVRUPA’YA TAŞIYACAĞIZ”

İkili ilişkileri etkileyen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için de gayretlerin sürdüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Zaman zaman gümrük kapılarında geçiş sıkıntıları anında müdahalelerle çözüyoruz. Enerji Bulgaristan ile ikili ilişkilerimizin gelişmesi için önemli bir alan ve bu stratejik görüyoruz. Bugün açılacak TANAP’ın Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya devam etmesi prensip olarak benimsiyoruz. TANAP yılda 10 milyar metre küp Azeri gazını Avrupa pazarına taşıyacağız. Ayrıca Bulgaristan ile karayolu ve demiryolu bağlantıları ile birlikte daha da geliştirmiş olacağız. Ayrıca turizm de gelişiyor. Geçen yıl 1 milyon 800 bin Bulgar turist ülkemizi ziyaret etti" diye konuştu.

"KİMSE BUNU NET OLARAK GERÇEKLEŞTİREMEMİŞTİ, TÜRKİYE İLE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Başbakan Yıldırım’ın ardından söz alan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde helikopter kazasında vefat eden pilotların ailelerine başsağlığı dileyerek, ilgili incelemelerin yapıldığını ve teknik anlamda uçağın teknik özelliklerine bakıldığını ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerinin günden güne geliştiğini ve TANAP projesinin çok önemli bir proje olduğunu belirten Borisov, "TANAP uzun yıllardır sözü edilen projeydi. Azeri doğal gazından siyasiler bahsediyordu. Pek çok siyasetçi Azeri gazının Bulgaristan gelmesinde etkili oldu. Belki filli görüşmeler yaptılar ama böyle bir güzergah ile kimse bunu net olarak gerçekleştirememişti. Türkiye ile birlikte bunu hayata geçirebilirdik. Ayrıca Sayın Erdoğan’a da selamlarımı iletmek isterim" şeklinde konuştu.

Borisov enerji bakanının da gazın Bulgar sınırında nasıl ticaretinin yapılacağı konusunda görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi. Türkiye’nin AB üyesi olmaması Bulgaristan’ın AB üyesi olması sebebiyle enerji anlamında bir takım düzenlemelere uyması gerektiğini kaydeden Bulgaristan Başbakanı Borisov, bu anlamda Avrupa Birliği ile yakinen gelecek gazla ilgili düzenlemeler konusunda çalıştıklarını dile getirdi.

"YASA DIŞI GÖÇMEN HAREKETLERİNİ TÜRKİYE SAYESİNDE KALDIRABİLDİK”

Türkiye’nin Bulgaristan’a verdiği sözleri ve yaptığı tahaaütleri yerine getirdiği vurgulayan Borisov, "Yasa dışı göçmen hareketlerini Bulgaristan’da kaldırabildik. Bu da Türkiye sayesinde oldu. AB’deki dostlarımıza hep bu konuların altını çiziyorum. Türkiye Balkanlar’a etkisi olan bir ülke ve hedefimiz altyapı konularına, dijital konulara odaklanmak. Alt yapı olarak ulaştırma koridoru olarak 10 ve 8 no’lu koridor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde İpek Yolu’nu yeniden canlandırmış olacağız” dedi.

Gaz bağlantıları konusunda AB ile de sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Başbakan Borisov, Rus tarafıyla da mutabık kaldıklarını ve Türk akımının da Bulgaristan’a geleceğini söyledi.

Borisov önümüzdeki günlerde Başbakan Yıldırım’ın Bulgaristan’a bir ziyaret gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtirken, aynı zamanda ülke topraklarındaki camileri de tıpkı Türkiye’nin kiliselere yaptığı gibi tamir ettiklerini söyledi.

"AB MAALESEF GÖÇMEN POLİTİKASINDA GEREKENLERİ UYGULAMIYOR”

Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov’un ardından tekrar söz alarak, "AB maalesef göçmen politikası bakımından Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor. Bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın Türkiye’nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini diliyoruz. Türkiye’nin AB üyelik hedefi devam ediyor. Ancak bu Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir şey değil. AB’nin gelecek vizyonu belirlemesi ve kafa karışıklığını gidermesi gerekiyor. Bulgaristan ile geliştirdiğimiz ikili ilişkilerin AB’ye de örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

"AVUSTURYA HÜKÜMETİ BİR AN ÖNCE KARARDAN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ”

Avusturya’da 7 caminin kapatılacağını duyuran Başbakan Sebastian Kurz’a tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Avusturya’nın camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etmesi gibi sözleri geleceğin Avrupa’sı için medeniyetler arası buluşma ve diyalog için büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal söylemler le AB değerleri hiçbir zaman istenilen noktaya gelmez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Tam da dönem başkanlığı devralması öncesinde büyük bir yanlış ve talihsizlik olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.