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Avusturya’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy çıktı

Avusturya’da devam eden seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı. Bazı seçmenler Van Der Bellen ve Hofer'ın isimlerinin yer aldığı oy pusulasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ismini ekledi.


04 Aralık 2016 17:55

Avusturya'da kayıtlı yaklaşık 6,4 milyon seçmen yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sabah saatlerinden itibaren sandığa giderek oy kullanmaya başladı. 6 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Bazı seçmenler Yeşiller Partisinin adayı Alexander Van Der Bellen ve Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'ın isimlerinin yer aldığı oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismini ekledi. Oy pusulasının altına yazıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ekleyen bazı seçmenler, oy pusulasının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. 

Etiketler: Avusturya’daki seçimler, cumhurbaşkanı erdoğan


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