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Ayağı kırılan Cem Özer hastaneden taburcu oldu

Ayağı kırılan Cem Özer hastaneden taburcu oldu
Ayağı kırılan Cem Özer hastaneden taburcu oldu

Film çekimleri sırasında kazılan çukura düşerek ayak bileğini kıran Cem Özer, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi Mahmutköy'de yönetmenliği Sinan Çetin'in yaptığı film setinde çekimler için kazılan çukura düşen başrol oyuncusu Cem Özer, 112 Acil Servis ekipleri ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada sağ ayak bileğinin kırıldığı tespit edilen Özer, ortopedi servisinde yapılan tahlil ve tetkikler sonucu tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 saat müşahede altında tutulan Cem Özer'in hastaneden taburcu edildiği ve kaldığı otelde istirahata çekildiği öğrenildi.  

Hayati Kanat
 

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