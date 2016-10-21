Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday eleme makinesinde eleme yapan Bayram Safi (20), eleme makinesinin üzerine çıkarak buğdayları dökmek istedi. Buğdayı döktüğü sırada aniden dengesini kaybeden Bayram Safi, sol ayağını eleme makinesine kaptırdı. Safi’nin bacağı diz altından koparken, ailesi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.