Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ayağını buğday eleme makinesine kaptırdı

Ayağını buğday eleme makinesine kaptırdı

Aksaray’da buğday eleme makinesine ayağını kaptıran ve ayağı kopan genç hastaneye kaldırıldı.

Ayağını buğday eleme makinesine kaptırdı

21 Ekim 2016 20:45

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday eleme makinesinde eleme yapan Bayram Safi (20), eleme makinesinin üzerine çıkarak buğdayları dökmek istedi. Buğdayı döktüğü sırada aniden dengesini kaybeden Bayram Safi, sol ayağını eleme makinesine kaptırdı. Safi’nin bacağı diz altından koparken, ailesi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!