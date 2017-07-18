Ayağını kırdı yine de 40 yıllık geleneğinden vazgeçmedi

Aydın’da 1975 yılından bu yana tam 43 yıldır her gün işinin başında olduğunu belirten Recep Başkar, gazetecilik mesleğinde en büyük sıkıntının mesleğin ve işin uzağında kalmak olduğunu belirtti. Gençlik dönemlerinde birçok genç meslektaşı gibi kendisinin de ‘Emekli olduktan sonra çalışmam’ düşüncesini taşıdığını ancak gazeteciliğin bir meslekten öte yaşam bicimi olduğunu ifade eden Recep Başkar, “Geçtiğimiz gün büroda ayağım kaydı, düştüm. Sağ ayağımda kırık oluştu. Doktor 1,5 ay rapor verdi. Dinlenmek için eve gittim ama adeta yatak battı. Mesleğine düşkün arkadaşlar dikkat etsin. Gazeteciler için yatarak dinlenmek kolay bir iş değil” dedi.

İbrahim Kılınç