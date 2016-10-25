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Ayak izlerinden yakayı ele verdiler

İzmir'in Menderes ilçesinde, tel örgüleri keserek hayvan çadırından 10 koyun ve prefabrik evden jeneratör çaldığı ileri sürülen 3 kişi, olay yerindeki ayak izlerinden yola çıkılarak jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Çalınan koyunlar ve jeneratör sahibine teslim edildi.


25 Ekim 2016 11:44

Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde, geçtiğimiz cuma günü M.O.'ya ait 10 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ve evine zarar verildiği ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. M.O.'ya ait yaklaşık 20 dönümlük tel örgüler ile çevrili arazinin, belirli bir kısmının tel örgüsü kesilerek içeri girildiğini ve içeride bulunan hayvan çadırından 10 adet koyunun çalındığını, ayrıca aynı arazi içerisindeki prefabrik yapıya tamamen kullanılamayacak derecede zarar verilerek içerisinde bulunan 8,5 KW. gücünde jeneratörün çalındığını tespit eden Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timleri, detaylı araştırma neticesinde ayak izi ve parmak izlerinden yola çıkarak şüphelileri belirledi. 

Jandarma ekipleri olaydan 1 gün sonra S.D., R.D. ve Ç.D. isimli şüpheli şahısların evlerinde yaptığı aramada olay yerinde tespit edilen ayak izleri ile uyuşan ayakkabılara ulaşılırken, jeneratör S.D. isimli şahsın evinde, 10 adet koyun ise dağ yamacında bulundu. Jandarma ekiplerince ele geçirilen jeneratör ve koyunlar sahibi M.O.‘ya teslim edildi.
Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.D., R.D. ve Ç.D. Menderes Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 


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