Ortodoks dünyası için kutsal sayılan ayazmaya ilk kazma vuruldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve restorasyonu üstlenen firmanın yetkililerinin de hazır bulunduğu törende önce resmi protokolü imzalayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bir işe başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirtti. Gençer, “Ayvalık’a bu değeri yeniden kazandırmak hepimizin görevidir. Bu restorasyonda Kültür Bakanlığı'mızın herhangi bir desteği yok. Çünkü biz talepte bulunmadık. Bu değerin yeniden kazandırılması için bir kampanya başlatıyoruz. Bu restorasyon bağışçıların destekleriyle olacak. İlk desteği veren de Coca-Cola’nın ceo’su Muhtar Kent oldu. Şerif Kaynar ve Ayvalık Belediyesi oldu. Ayvalık Belediyesi bu yapıyı doğru bir restorasyonla kazandıracak. Bu restorasyonumuzun dışında Ayvalık’ın bir başka önemli kültürel değeri olan Aya Triada Kilisesi’nin restorasyonu da Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle önümüzdeki süreçte başlayacak. Bunun için çalışmalar sürüyor” dedi.

Başkan Gençer, Ayazma Kilisesi’nin yabancı turistlerin ziyaretine açık olacağını belirterek, “Bunun dışında ayazmamızda küçük resim sergileri ve küçük çapta müzik dinletileri yapılabilecek" diye konuştu.

Prof Dr. Ömer Özyiğit ise, “Restorasyon süreci bir önceki belediye başkanı zamanında ele alınmıştı. Böyle bir yapıyı ayağa kaldırmak önemli. Bu yapı restore edildikten sonra Ayvalık’ın turizmine de çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.