Aybaba’dan zaman geçiren oyunculara sitem

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Kasımpaşa’nın çabuk kontratağa çıkan bir takım olduğunu söyleyen Aybaba, "Bu gibi takımlara karşı öne geçeceksiniz. Öne geçtiğinizde karşı ataklarınızda oyunu farklı yöne getireceksiniz. Ama olmadı oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Karşılaşmalarda oyuncuların yere yatarak mücadeleyi yavaşlatmalarına sitem eden Aybaba,"Yere yatan oyuncularla ilgili artık biz teknik adamların, hakemlerin, saha içerisindeki kendi arkadaşlarının da buna izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en üst liglerini seyrediyoruz. Vakit geçirme ve oyunu durdurma adına yere yatan oyuncu yok. ’Biz, iyi bir ligiz. Marka olmaya çalışıyoruz’ diyorsak oyunu hızlandırmamız lazım. Oyuncu arkadaşlarıma buradan sesleniyorum artık bu işleri bıraksınlar. Kimse bu konuda oyuncuya taviz vermesin. Bir an önce bu sorunu çözelim. Futbolumuz hızlansın. Herkes keyif alsın" ifadelerini kullandı.

Uğur Yiğit - Onur Erden