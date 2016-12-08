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Aydın’da ByLock operasyonu: 13 gözaltı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.


08 Aralık 2016 12:40

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: aydın, Bylock


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