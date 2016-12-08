Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Mehmet Barlas

