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Aydın'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında kapatılan özel okul ve dershanelerde görev yapan 20 kişi gözaltına alındı.


17 Ekim 2016 15:29

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, OHAL kapsamında kapatılan özel okul ile dershanelerde görev yapan ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan çalışanların yakalanması amacıyla Efeler ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda kapatılan okullar ve dershanelerde görev yapan yönetici, müdür, öğretmen ve okul görevlilerinin aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’nde götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. 

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın, FETÖ/PDY operasyonu


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