Huzur operasyonu kapsamında binlerce kişinin kimlik kontrolü yapılırken, yakalaması bulunan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Türkiye genelinde 40 bin 507 polisin katılımıyla eş zamanlı “Huzur Türkiye” uygulaması kapsamında Aydın’da her yer arandı. Operasyon kapsamında şehir önce bölgelere ayrıldı, ardından görevli polis ekiplerince kamuya açık kıraathane, eğlence mekanlarında arama yapıldı.

Ülke genelinde 5 bin 863 ekip, 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 detektör polis köpeği ve 40 bin 507 personelin katımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Aydın’da şehrin Denizli, İzmir ve Muğla girişlerinde araç ve kişiler üzerinde de arama yapıldı. Yapılan kontrollerde bilişim suçundan insan kaçakçılığına, dolandırıcılıktan yaralama suçlarına kadar araması bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Uygulamanın sonuçları ile ilgili açıklamanın daha sonra Aydın Valiliği tarafından yapılacağı belirtildi.