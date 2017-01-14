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Aydın’da kar felaketi

Aydın’da yaklaşık 5 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı aylardır kuraklıkla boğuşan zeytin üreticisini perişan etti. Aydın'ın yüksek kesimlerindeki binlerce zeytin ağacı, kar ve fırtına nedeniyle yerle bir olurken çiftçiler kar yağışının etkili olduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Aydında kar felaketi

14 Ocak 2017 12:06
Aydın’da kar felaketi - Tıkla İzle

Aydın'ın yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışının ardından bahçesine giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ağaçların dallarının yarıdan fazlasının kırıldığı gören çiftçiler, bölgede zarar tespit çalışması yapılacağını belirtti. Ağaçlarla birlikte ürünler de zayi olurken yüzlerce ton zeytin mahsulünün de zarar gördüğü belirtildi.

Aydınlı çiftçilerden Bülent Değirmen, zararın ciddi boyutlarda olduğunu belirterek bahçelerdeki ağaçların yarısından fazlasının budakların kırılması nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. İlk defa bu kadar zararla karşılaştıklarını belirten Değirmen, "Kar yağışından sonra bahçeye gittiğimizde neye uğradığımıza şaşırdık. Bütün ağaçların dalları kırılmış. Bazı ağaçlar kökünden yıkılmış. Soğuk ve kar yağışından dolayı henüz hasat edilmeyen zeytine soğuk vurmasına alışığız ama ağaçların bu şekilde kırılması ve devrilmesi nadir görülen bir durum. 46 yaşındayım böyle bir afetle ilk defa karşılaştık" diye konuştu.

"Afet bölgesi ilan edilmeli"
Yaşanan sıkıntının çok ciddi ve zararın büyük olduğunu belirten Aydınlı çiftçilerden Fatma-Zafer Atilla çifti ise havanın açması ile gittikleri zeytin bahçesinde şok yaşadıklarını belirterek bütün ağaçların dallarının kırıldığını belirtti. 

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isteyen Karpuzlu Cumalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünlü, durumu Tarım İl ve İlçe Müdürülüğüne bildirdiklerini bölgede zarar tespit çalışması yapılacağını belirtti. Zeytin üreticisinin adeta şok yaşadığını belirten köylüler karın etkili olduğu yüksek kesimlerin afet bölgesi ilan edilmesini isteyerek çaresiz kaldıklarını söyledi. 

Ağaçlarda meydana gelen zarar nedeniyle zeytincilikten geçimini sağlayanların zor duruma düşeceğini ifade eden çiftçiler "Fırtınadan, yağıştan ağaçlar zarar görürdü ama ilk defa bu kadar büyük çaplı bir zarara şahit olduk. Bazı ağaçlar kökünden devrilmiş. Ayakta kalanların ise dalı budağı kalmamış" diyerek yetkililerden yardım istedi. 

İbrahim Kılınç-Onur Durmuş
 


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